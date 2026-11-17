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Російські окупаційні адміністрації готують до так званої "націоналізації" понад 1100 житлових будинків, які належать громадянам України на тимчасово захопленій території Херсонської області

Про це повідомляє ГУР Міністерства оборони України, передає RegioNews.

За даними розвідки, окупаційна влада цілеспрямовано погіршує умови життя цивільних. Через війну на захопленій частині Херсонщини відчувається дефіцит електроенергії, тепла, пального, продуктів харчування та медикаментів. Особливо складною ситуація стає в осінньо-зимовий період.

У ГУР наголошують, що російська окупаційна адміністрація використовує холод і злидні як додатковий інструмент тиску на місцевих жителів.

Зокрема, у Каланчацькій громаді росіяни обіцяють облаштувати пункти обігріву, однак для користування ними люди повинні надати реєстраційні дані про місце проживання та роботи.

За інформацією української розвідки, нерухомість громадян, які виїхали через російську агресію, окупаційні адміністрації оголошують "безхазяйною" та передають у так звану "муніципальну" власність.

Формальними приводами для привласнення житла можуть стати:

відсутність перереєстрації нерухомості за російськими правилами;

несплата комунальних послуг;

невикористання житлового приміщення.

Щоб зберегти право власності на будинок чи квартиру, українців змушують взаємодіяти з окупаційною адміністрацією та особисто оформлювати російські документи.

У ГУР підкреслюють, що Росія спочатку створює умови, через які люди змушені залишати власні домівки, а потім використовує їхню вимушену відсутність як привід для привласнення нерухомості.

Нагадаємо, торік очільник Кремля Путін підписав закон, який надає так званим "адміністраціям" на окупованих територіях право вилучати житло українців, які виїхали з цих районів.