Фото: Exilenova+

В ночь на 17 ноября Крымский мост снова подвергся атаке. По предварительным данным, удары могли нанести с помощью беспилотников и ракет

Информацию об атаке подтвердил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов и Exilenova+, передает RegioNews.

По его словам, после повторных атак движение транспорта по Крымскому мосту приостановили.

В то же время в соцсетях распространяют видео, на которых видны возможные повреждения конструкций моста. В частности, на кадрах с одной стороны постройки якобы осталась только одна арка, тогда как другая могла упасть в воду.

Также не исключается повреждение автомобильного пролета.

По сообщениям российских источников, на которые ссылаются Telegram-каналы, по мосту могли наносить удары не только беспилотниками, но и ракетами.

Информация о масштабах повреждений и характере разрушений требует дополнительного подтверждения.

Напомним, в понедельник, 16 ноября, оккупационные власти Крыма заявили об ударе по Крымскому мосту. Поэтому движение транспорта переправой временно ограничили. Это повлекло задержки пассажирских поездов, соединяющих Россию с оккупированным полуостровом.

Справка: Крымский (Керченский) мост – незаконно построенное Россией транспортное сооружение, соединяющее временно оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ через Керченский пролив. Автомобильная часть моста была открыта в мае 2018 года, железнодорожная – в декабре 2019-го.

После начала полномасштабного вторжения городов стал важным маршрутом военной логистики России для снабжения оккупационных войск.

Крымский мост неоднократно подвергался атакам: