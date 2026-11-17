Крымский мост снова под ударом: одна из арок могла упасть в воду
В ночь на 17 ноября Крымский мост снова подвергся атаке. По предварительным данным, удары могли нанести с помощью беспилотников и ракет
Информацию об атаке подтвердил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов и Exilenova+, передает RegioNews.
По его словам, после повторных атак движение транспорта по Крымскому мосту приостановили.
В то же время в соцсетях распространяют видео, на которых видны возможные повреждения конструкций моста. В частности, на кадрах с одной стороны постройки якобы осталась только одна арка, тогда как другая могла упасть в воду.
Также не исключается повреждение автомобильного пролета.
По сообщениям российских источников, на которые ссылаются Telegram-каналы, по мосту могли наносить удары не только беспилотниками, но и ракетами.
Информация о масштабах повреждений и характере разрушений требует дополнительного подтверждения.
Напомним, в понедельник, 16 ноября, оккупационные власти Крыма заявили об ударе по Крымскому мосту. Поэтому движение транспорта переправой временно ограничили. Это повлекло задержки пассажирских поездов, соединяющих Россию с оккупированным полуостровом.
Справка: Крымский (Керченский) мост – незаконно построенное Россией транспортное сооружение, соединяющее временно оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ через Керченский пролив. Автомобильная часть моста была открыта в мае 2018 года, железнодорожная – в декабре 2019-го.
После начала полномасштабного вторжения городов стал важным маршрутом военной логистики России для снабжения оккупационных войск.
Крымский мост неоднократно подвергался атакам:
- 8 октября 2022 – в результате взрыва частично обрушились автомобильные пролеты моста, также загорелись цистерны с горючим в железнодорожном складе. Погибли три человека.
- 17 июля 2023 года – мост атаковали морские беспилотники Sea Baby. Была повреждена автомобильная часть постройки. Погибли два человека, еще один ребенок получил ранения.
- 3 июня 2025 – СБУ заявила о подрыве подводной части опор Крымского моста. Для этого использовали специально заложенную взрывчатку.