Російська армія у липні втратила понад 33 тисячі військових, – Сирський
У липні українські захисники ліквідували понад 33 тисячі російських окупантів. Попри інтенсивні бої, наші військові продовжують стійко тримати оборону та завдавати втрат ворогу
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.
"Українські воїни невпинно нищать ворога, наближаючи справедливий мир для України", – наголосив він.
За даними Сирського, лише за липень втрати окупантів у живій силі перевищили 33 тисячі осіб, а саме – 33 220.
"Дякую захисникам і захисницям за професійну та мужню бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!", – додав головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, впродовж минулої доби російська армія втратила на війні з Україною 940 солдатів, 163 безпілотники та 33 артилерійські системи. Загальні втрати ворога становлять щонайменше 1 мільйон 54 тисячi 200 осіб.