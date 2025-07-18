"Боротьба за Чорне море": ГУР презентувало фільм про унікальні морські операції

фото: Міноборони України

Про це повідомило Головне управління розвідки МОН, передає RegioNews.

У документальному фільмі бійці підрозділу Nobody у складі "Спецпідрозділу Тимура” вперше розповідають про деталі морських операцій із повернення під контроль України стратегічно важливих острова Зміїного та "вишок Бойка”.

У фільмі вперше розвідники показали унікальні кадри висадки на газовидобувні платформи "Україна” та "Таврида”, розказали про підготовку бойових груп і медиків до морських операцій та поділилися емоціями від перебування під владою водної стихії.

"Це — пряма мова воїнів, які щодня ризикують життям у морських операціях, щоб відтіснити ворога від українських берегів", — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, нещодавно Служба військового капеланства Головного управління розвідки МО України презентувала Молитовник українського розвідника.