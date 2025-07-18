"Боротьба за Чорне море": ГУР презентувало фільм про унікальні морські операції
Головне управління розвідки Міністерства оборони України презентувало документальний фільм режисера Олександра Небиловича "Боротьба за Чорне море" про унікальні морські операції
Про це повідомило Головне управління розвідки МОН, передає RegioNews.
У документальному фільмі бійці підрозділу Nobody у складі "Спецпідрозділу Тимура” вперше розповідають про деталі морських операцій із повернення під контроль України стратегічно важливих острова Зміїного та "вишок Бойка”.
У фільмі вперше розвідники показали унікальні кадри висадки на газовидобувні платформи "Україна” та "Таврида”, розказали про підготовку бойових груп і медиків до морських операцій та поділилися емоціями від перебування під владою водної стихії.
"Це — пряма мова воїнів, які щодня ризикують життям у морських операціях, щоб відтіснити ворога від українських берегів", — зазначили в ГУР.
Нагадаємо, нещодавно Служба військового капеланства Головного управління розвідки МО України презентувала Молитовник українського розвідника.