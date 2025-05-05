У Чорному морі помітили російський корабель із крилатими ракетами "Калібр"
Станом на ранок 5 травня російська армія тримає в акваторії Чорного моря один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 6 ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
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в Азовському морі кораблі РФ відсутні;
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у Середземному морі українські військові фіксують три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.
Нагадаємо, Сили оборони збили два російських Су-30 у Чорному морі. Очільник ГУР Кирило Буданов розповів деталі операції.
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