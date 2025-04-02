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02 апреля 2025, 06:11

Украинские разведчики уничтожили в Крыму российские десантные катера и ЗРК "ТОР-М2"

02 апреля 2025, 06:11
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скриншот с видео
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Дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Prymarу" продолжают наводить ужас на российских оккупантов во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

В эксклюзивном видео разведчиков - кадры боевой работы на украинском полуострове.

"Prymarу" искусно уклоняются от вражеских зенитных ракет и поражают десантные катера 02510 БК-16 и "раптор". Впоследствии наносят удар и по зенитно-ракетному комплексу "ТОР-М2" оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что разведчики провели спецоперацию и уничтожили во временно оккупированном Крыму российские системы ПВО, морские суда и вертолет.

Вскоре появились новые детали спецоперации ГУР.

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РФ война Крым оккупанты спецоперация потери россиян ГУР катер ЗРК Тор М-2
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