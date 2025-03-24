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24 марта 2025, 07:45

Уничтожение российской ПВО в Крыму: появились новые детали спецоперации ГУР

24 марта 2025, 07:45
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скриншот с видео
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Дрон бойцов спецподразделения ГУР МО Украины "Prymarу", принимавших участие в недавней операции на территории временно оккупированного Крыма, зафиксировал эпический кадр избегания ракетного удара из российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1"

Уникальное видео и кадры поражения российской ПВО обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"Новые детали технологического боя на полуострове – на видео. Борьба продолжается!", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что разведчики провели спецоперацию и уничтожили во временно оккупированном Крыму российские системы ПВО, морские суда и вертолет.

Также недавно воины Сил специальных операций ВСУ обнаружили и уничтожили вражеский радиолокационный комплекс "Утес-Тм". Эта РЛС в реальном времени отслеживала украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 км.

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