Уничтожение российской ПВО в Крыму: появились новые детали спецоперации ГУР
Дрон бойцов спецподразделения ГУР МО Украины "Prymarу", принимавших участие в недавней операции на территории временно оккупированного Крыма, зафиксировал эпический кадр избегания ракетного удара из российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1"
Уникальное видео и кадры поражения российской ПВО обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
"Новые детали технологического боя на полуострове – на видео. Борьба продолжается!", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что разведчики провели спецоперацию и уничтожили во временно оккупированном Крыму российские системы ПВО, морские суда и вертолет.
Также недавно воины Сил специальных операций ВСУ обнаружили и уничтожили вражеский радиолокационный комплекс "Утес-Тм". Эта РЛС в реальном времени отслеживала украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 км.