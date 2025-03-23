У Генштабі розповіли про нові втрати РФ: мінус 1470 загарбників
ЗСУ за добу знищили понад 1400 росіян, сотні одиниць техніки, включно з танками та артилерією
Про це повідомляє RegioNews із посиланням Генштаб ЗСУ.
Загальні втрати особового складу російських військ у війні проти України з початку повномасштабного вторгнення становлять приблизно 903 480 осіб.
Загалом з початку війни Сили оборони ліквідували:
- танків - 10412 (+9),
- бойових броньованих машин - 21636 (+27),
- артилерійських систем - 25048 (+104),
- РСЗВ - 1333 (+6) ,
- засобів ППО - 1116 (+5),
- літаків - 370 (+0),
- гелікоптерів - 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 30495 (+157),
- крилаті ракети - 3121 (+0),
- кораблів / катерів - 28 (+0),
- підводних човнів - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 41610 (+185),
- спеціальної техніки - 3784 (+2).
Нагадаємо, бійці ЗСУ знищили російський зенітний комплекс "Бук-М1" із боєкомплектом вартістю 10 млн доларів.
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