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28 січня 2025, 12:17

У Криму засудили чоловіка, який виступав проти російської окупації

28 січня 2025, 12:17
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фото: freepik.com
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У тимчасово окупованому Криму жителя Феодосії засудили до 2,5 років колонії за «заклики вбивати росіян»

Про це повідомляє "Крим Реалії" з посиланням на російські ЗМІ, передає RegioNews.

Зазначається, що 37-річний "порушник" був активним учасником українських чатів у телеграмі.

"В обговоренні громадянин активно закликав вбивати росіян і не скупився на образи. Однак використання облікового запису з псевдонімом не допомогло уникнути передбаченої законом відповідальності", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, навесні минулого року повідомлялося, що росіяни затримали жителя Феодосії за "заклики до здійснення екстремістської діяльності" проти путінського режиму.

Днями Володимир Зеленський призначив нову представницю президента у Криму.

Раніше стало відомо, що в окупованому Криму росіяни відновлюють стару базу підводних човнів. Ця споруда, відома як об'єкт 825ГТС, розташована в Балаклаві та являє собою великий підземний комплекс. Там окупанти планують ремонтувати та обслуговувати субмарини.

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