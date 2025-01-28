Росія тримає в Чорному морі носій "Калібрів"
Станом на ранок вівторка, 28 січня, окупаційна армія РФ тримає в акваторії Чорного моря два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до чотирьох ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
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в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
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у Середземному морі військові фіксують шість ворожих кораблів, з них два є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет.
Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму росіяни відновлюють стару базу підводних човнів у Балаклавській бухті.
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