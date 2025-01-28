В Крыму осудили мужчину, выступавшего против российской оккупации

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Во временно оккупированном Крыму жителя Феодосии приговорили к 2,5 годам колонии за «призывы убивать россиян»

Об этом сообщает "Крым Реалии" со ссылкой на российские СМИ, передает RegioNews.

Сообщается, что 37-летний "нарушитель" был активным участником украинских чатов в телеграмме.

"В обсуждении гражданин активно призывал убивать россиян и не жадничал на оскорбления. Однако использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности", – говорится в сообщении.

Напомним, весной прошлого года сообщалось, что россияне задержали феодосийского жителя за "призывы к осуществлению экстремистской деятельности" против путинского режима.

На днях Владимир Зеленский назначил новую представительницу президента в Крыму.

Ранее стало известно, что в оккупированном Крыму россияне восстанавливают старую базу подлодок. Это сооружение, известное как объект 825ГТС, расположено в Балаклаве и представляет собой обширный подземный комплекс. Там оккупанты планируют ремонтировать и обслуживать субмарины.