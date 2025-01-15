У Чорному морі перебуває носій чотирьох "Калібрів"

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У Чорному морі перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет

Про це повідомляють у Військово-морських сили Збройних сил України, передає RegioNews.

За даними ВМС ЗСУ, станом на 06:00 15 січня в Чорному морі знаходиться один російський корабель, на борту якого присутні крилаті ракети "Калібр. Загальний залп складає до чотирьох ракет.

При цьому, в Азовському морі ворожих кораблів не спостерігається.

Водночас в Середземному морі перебувають сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

В ВМСУ додали, що за добу через Керченську протоку до Чорного моря пройшли сім російських кораблів. З них один продовжив рух у напрямку Босфорської протоки, до Азовського моря пішли три судна, а два рухалися у зворотньому напрямку, з протоки Босфор.

Раніше повідомлялося, що станом на 14 січня Росія тримала в акваторії Чорного моря вісім ворожих кораблів, чотири з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний їх залп складає до 28 ракет.