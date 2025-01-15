В Черном море находится носитель четырех "Калибров"

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В Черном море находится один российский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет

Об этом сообщают в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины, передает RegioNews .

По данным ВМС ВСУ, по состоянию на 06.00 15 января в Черном море находится один российский корабль, на борту которого присутствуют крылатые ракеты "Калибр. Общий залп составляет до четырех ракет.

При этом в Азовском море вражеских кораблей не наблюдается.

В то же время, в Средиземном море находятся семь вражеских кораблей, из которых два являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.

В ВМСУ добавили, что за сутки через Керченский пролив до Черного моря прошли семь российских кораблей. Из них один продолжил движение в направлении Босфорского пролива, к Азовскому морю пошли три судна, а два двигались в обратном направлении, из пролива Босфор.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 14 января Россия держала в акватории Черного моря восемь вражеских кораблей, четыре из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий их залп составляет до 28 ракет.