Росія вивела в Чорне море носій "Калібрів" без ракет на борту
Станом на ранок 7 січня російська армія тримає в акваторії Чорного моря один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". На борту ракети відсутні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
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в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
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у Середземному морі фіксують сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.
Нагадаємо, підрозділи Військово-морських сил ЗСУ знищили два російські самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир" у Херсонській області.
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