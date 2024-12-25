Півжиття за патріотизм. В окупованому Криму українця засудили до 22 років за любов до України

Павло Левченко. Фото: https:zmina.info

Російський Південно-окружний суд у Ростові-на-Дону відправив за ґрати українця Павла Левченка, який нібито скоїв теракти на залізничних коліях в окупованому Сімферополі, на 22 роки

Про це повідомляє пресслужба російського суду, передає News.ro.

За інформацією видання, Левченко має відбувати перші п’ять років у в’язниці, а решти – у виправній колонії суворого режиму. Крім того, його оштрафували на 1 млн рублів.

В РФ Левченку інкримінують державну зраду, сприяння терористичній діяльності, теракт, скоєний організованою групою, готування до злочину і замах на злочин, терористичний акт, незаконне виготовлення вибухових пристроїв, порушення правил поводження зі зброєю, що нібито спричинило тяжкі наслідки.

Росіяни стверджують, що Павло Левченко 9 квітня 2022 року в Запоріжжі нібито контактував зі співробітником Головного управління розвідки України для співпраці.

За їхньою версією він начебто дістав зі схронів компоненти для виготовлення вибухівки та перевіз їх до окупованого Сімферополя. Після чого "терорист" виготовив два саморобних вибухових пристрої, розмістив їх під залізничним полотном та підірвав під час проходження вантажних потягів.

За матеріалами російського "слідства",в жовтні 2023 року Левченко мав намір повторити вибухи, але цього разу підірвати паливний склад та залізничне полотно.