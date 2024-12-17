Окупанти готуються відключати мобільний інтернет у Криму
Окупаційні відомства у Криму попередили про можливі відключення мобільного інтернету з вівторка, 17 грудня
Про це повідомляє окупаційне "Міністерство інформації" Криму, передає RegioNews.
"Для забезпечення безпеки мешканців Криму з сьогоднішнього дня можливі відключення мобільного інтернету", - йдеться у повідомленні відомства.
Причин потенційних обмежень не називають. У відомстві уточнили, що "всі інтернет-провайдери надаватимуть послуги у звичайному режимі".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на адміністративному кордоні Херсонської області та тимчасово підконтрольного російським окупантам Криму загарбники облаштували фортифікаційні споруди.
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