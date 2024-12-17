Оккупанты готовятся отключать мобильный интернет в Крыму
Оккупационные ведомства в Крыму предупредили о возможных отключениях мобильного интернета со вторника, 17 декабря
Об этом сообщает оккупационное "Министерство информации" Крыма, передает RegioNews.
"Для обеспечения безопасности жителей Крыма с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета", – говорится в сообщении ведомства.
Причины потенциальных ограничений не называют. В ведомстве уточнили, что "все интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме".
Ранее стало известно, что на административной границе Херсонской области и временно подконтрольного российским оккупантам Крыма захватчики обустроили фортификационные сооружения.
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