Партизани виявили полігон у Криму, де росіяни тренують найманців з Куби та Африки
На полігоні «Козачий» у Гагарінському районі Севастополя російські військові навчають найманців з африканських країн та Куби
Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ, передає RegioNews.
У повідомленні зазначається, що агенти руху періодично фіксують прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей із "зовнішністю, нетиповою для місцевих жителів".
Полігон "Козачий" у Севастополі належить 810-ій бригаді морської піхоти РФ.
Крім того, на тому ж полігоні час від часу проходять стрільби для підлітків із "Юнармії".
"Росіяни використовують дітей як живий щит, намагаючись захистити своїх військових та найманців від ударів Сил оборони Украины", – наголошують партизани.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупаційні війська почали використовувати раніше покинутий запасний командний пункт Чорноморського флоту в Севастополі.