Партизани виявили полігон у Криму, де росіяни тренують найманців з Куби та Африки

фото: АТЕШ

На полігоні «Козачий» у Гагарінському районі Севастополя російські військові навчають найманців з африканських країн та Куби

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ, передає RegioNews.

У повідомленні зазначається, що агенти руху періодично фіксують прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей із "зовнішністю, нетиповою для місцевих жителів".

Полігон "Козачий" у Севастополі належить 810-ій бригаді морської піхоти РФ.

Крім того, на тому ж полігоні час від часу проходять стрільби для підлітків із "Юнармії".

"Росіяни використовують дітей як живий щит, намагаючись захистити своїх військових та найманців від ударів Сил оборони Украины", – наголошують партизани.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупаційні війська почали використовувати раніше покинутий запасний командний пункт Чорноморського флоту в Севастополі.