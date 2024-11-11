Партизаны обнаружили полигон в Крыму, где россияне тренируют наемников из Кубы и Африки

фото: АТЕШ

На полигоне «Казачий» в Гагаринском районе Севастополя российские военные учат наемников из африканских стран и Кубы.

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ, передает RegioNews.

В сообщении отмечается, что агенты движения периодически фиксируют прибытие военных грузовиков, которые доставляют на полигон людей с "внешностью, нетипичной для местных жителей".

Полигон "Казачий" в Севастополе принадлежит 810-й бригаде морской пехоты РФ.

Кроме того, на том же полигоне время от времени проходят стрельбы для подростков из "Юнармии".

"Россияне используют детей как живой щит, пытаясь защитить своих военных и наемников от ударов Сил обороны Украины", – отмечают партизаны.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупационные войска начали использовать ранее заброшенный запасной командный пункт Черноморского флота в Севастополе.