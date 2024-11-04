Стало відомо, скільки об'єктів нерухомості українських бізнесменів були "націоналізовані" у Криму

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Щонайменше 1200 об’єктів нерухомості росіяни «націоналізували» у 2024 році у тимчасово окупованому Криму

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Як зазначається у повідомленні, усе майно належало українським бізнесменам, або тим, хто "не дружньо" налаштований до Росії.

Найбільші активи або стали власністю РФ або їх продали новим власникам. Мова йде здебільшого про курортні комплекси і нерухомість комерційного призначення.

Запорізький гауляйтер Євген Балицький повідомив, що більш ніж тисяча баз відпочинку на узбережжі Азовського моря нібито не має власників і її мають "забрати на користь РФ".

Центр нацспротиву нагадує, що торік у лютому так звані депутати кримського псевдопарламенту підтримали "націоналізацію" майна іноземних громадян і держав, які вчиняють недружні дії щодо Кремля.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни засекретили реєстри майна, відібраного в населення і "націоналізованого".