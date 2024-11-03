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03 листопада 2024, 23:49

Окупанти почали використовувати покинутий ще за радянських часів командний пункт в Севастополі

03 листопада 2024, 23:49
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фото: АТЕШ
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Російські окупаційні війська почали використовувати раніше покинутий запасний командний пункт Чорноморського флоту в Севастополі

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у Telegram, передає RegioNews.

Зазначається, що партизани розвідали запасний командний пункт Чорноморського флоту, відомий як "Об'єкт № 221" і "Алсу-2". Його почали будувати ще у 1977 році втім, будівництво так і не завершили, тож він залишався покинутим.

"Ми зафіксували військових, техніку, блокпост, замаскований БТР неподалік і озброєні патрулі. Примітно також, що навколо було вирубано ліс, для того, щоб стало складніше непомітно наближатися до об'єкта", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначають партизани, росіяни викопали траншеї в якості додаткової фортифікації.

"Усе це свідчить про те, що окупанти використовують цей командний пункт і він стає законною метою для знищення", - додали в АТЕШ.

Нагадаємо, раніше з'явилися супутникові знімки оборонних споруд, які будують росіяни біля Кримського мосту.

Крим окупація партизани Чорноморський флот РФ Севастополь
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