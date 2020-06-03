Українські військові вважають фейковим відео ФСБ РФ зі зниклим прикордонником

Командування десантно-штурмових військ знайшло низку неспівпадінь у відео, яке розповсюдила ФСБ РФ

Командування десантно-штурмових військ знайшло низку неспівпадінь у відео, яке розповсюдила ФСБ РФ

Військові назвали фейковим відео ФСБешних прикордонників, які ніби то «затримують» українського військовослужбовця, акцентуючи увагу на його алкогольне чи наркотичне сп’яніння.

Про це йдеться на сторінці командування десантно-штурмових військ України у Facebook, пише RegioNews.

Українські військові наголошують, що інформація, яку розповсюджує ФСБ, не співпадає із "вкиданням" бойовиків ОРДЛО.

Інтернет-ресурси ОРДЛО вкидають інформацію про те, що сам Євген Добринський відмінний хлопець, ніколи не вживав спиртного, однак зазнавав насилля з боку своїх командирів. Саме через це він перейшов до противника.

На відео ФСБ, які відомо, Добринський розказує, що просто "вжив зайвого" і гуляв з місцевими біля адмінкордону з Кримом.

Участі в бойових діях Євген не приймав. Вказані імена та прізвища його командирів зовсім не реальні. Справжнє прізвище його командира роти починається на "С", а командира взводу на "Т" та багато іншого.

ФСБешні прикордонники та пропагандисти ОРДЛО грають не в одну дудку. Або як невідповідність фактів розкриває фейки Про... Опубліковано Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Вівторок, 2 червня 2020 р.

При постановці відео, опублікованого через кілька днів після зникнення Добринського, режисерами ФСБ не враховані важливі деталі, які свідчать про його недостовірність, - пише командування ДШВ.

Так зокрема, головним убором форми одягу в даному підрозділі визначена панама літня, а не кашкет польовий, який вдягнули військовослужбовцю. Також не враховані час доби та погодні умови під час яких "зник" військовий, а це близько о пів на п’яту ранку.

Українські військові вважають, що Добринський став "маріонеткою в інформаційні війні, яка ведеться російським агресором" і роблять усе можливе для повернення його на батьківщину, зазначили десантники.

Нагадаємо, в ніч на неділю,31 травня, старший стрілець Євген Добринський зник під час несення служби на спостережному пункті "Берлога" неподалік від селища Сиваш Генічеського району Херсонської області.

Солдат зник приблизно о 5 годині ранку на відстані 200 м від основного пункту спостереження (на цьому місці виявлені сліди волочіння, ймовірно, людини).

2 червня прес-служба СБУ підтвердила факт незаконного затримання сержанта Держприкордонслужби України спецслужбами Росії на адмінкордоні з анексованим Кримом.

Того ж дня ФСБ Росії заявила, що затримала українського військового, про зникнення якого на адмінкордоні між Херсонською областю й анексованим Кримом повідомили Збройні сили України.

ФСБ розповсюдила відео, в якому стверджує, що військовий "у стані алкогольного сп’яніння" "намагався перетнути" адмінкордон і був затриманий російськими силовиками, проти нього порушили кримінальну справу "про незаконний перетин кордону Росії".