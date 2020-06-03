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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
03 червня 2020, 11:10 22

Стали відомі подробиці самогубства військового на Херсонщині

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03 червня 2020, 11:10 22
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Військовий застрелився з табельного пістолету Макарова
Фото: Соцпортал
Військовий застрелився з табельного пістолету Макарова

Інцидент стався в Каланчацькому районі, де під час чергування наклав на себе руки 24-річний військовий з Рівненщини.

Про це пише RegioNews з посиланням на 24ks.news.

Загиблого з простреленою головою знайшли близько 11:00. Відомо, що він родом з Рівненської області, дружини і дітей не мав.

Після закінчення цивільного вишу з військовою кафедрою загиблого призвали на строкову службу в званні молодшого лейтенанта і призначили командиром взводу.

Бригада ВСУ, де служив військовий, дислокується у села Ставки. Після обходу позиції хлопець зайшов в бетонований бліндаж, де проживав офіцер. Потім звідти пролунав постріл. Бійці заглянули всередину і виявили командира на ліжку з простреленою головою.

Передсмертної записки він не залишив, причини суїциду невідомі.

Молодший лейтенант був замкнутим і про свої проблеми нікому не розповідав.

Нагадаємо, 1 червня на Херсонщині було виявлено тіло військового одного з підрозділів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з вогнепальним пораненням.


зброя військові самоубивство армія Херсон
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