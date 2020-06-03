Стали відомі подробиці самогубства військового на Херсонщині
Інцидент стався в Каланчацькому районі, де під час чергування наклав на себе руки 24-річний військовий з Рівненщини.
Про це пише RegioNews з посиланням на 24ks.news.
Загиблого з простреленою головою знайшли близько 11:00. Відомо, що він родом з Рівненської області, дружини і дітей не мав.
Після закінчення цивільного вишу з військовою кафедрою загиблого призвали на строкову службу в званні молодшого лейтенанта і призначили командиром взводу.
Бригада ВСУ, де служив військовий, дислокується у села Ставки. Після обходу позиції хлопець зайшов в бетонований бліндаж, де проживав офіцер. Потім звідти пролунав постріл. Бійці заглянули всередину і виявили командира на ліжку з простреленою головою.
Передсмертної записки він не залишив, причини суїциду невідомі.
Молодший лейтенант був замкнутим і про свої проблеми нікому не розповідав.
Нагадаємо, 1 червня на Херсонщині було виявлено тіло військового одного з підрозділів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з вогнепальним пораненням.
- 14:13 03 червня Шмигаль назвав нові вимоги МВФ для України
- 13:51 03 червня Помили асфальт і покосили траву: на Хмельниччині приготувалися до приїзду президента
- 13:47 03 червня В партії "Слуга народу" призначили керівників обласних осередків
- 13:31 03 червня Суд визнав незаконним рішення Чернівецької облради про закриття дитячого протитуберкульозного санаторію
- 13:22 03 червня У Раді хочуть збільшити штрафи за ПДР для пішоходів
- 12:51 03 червня Завербований російським ФСБ начальник поїзда "Ковель-Москва" уник кримінальної відповідальності
- 21:54 02 червня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:15 28 травня Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
- 12:00 27 травня "У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
- 17:00 28 травня Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
- 13:00 01 червня Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
- 13:00 29 травня Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"