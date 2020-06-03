Стали відомі подробиці самогубства військового на Херсонщині

Військовий застрелився з табельного пістолету Макарова

Фото: Соцпортал

Військовий застрелився з табельного пістолету Макарова

Інцидент стався в Каланчацькому районі, де під час чергування наклав на себе руки 24-річний військовий з Рівненщини.

Про це пише RegioNews з посиланням на 24ks.news.

Загиблого з простреленою головою знайшли близько 11:00. Відомо, що він родом з Рівненської області, дружини і дітей не мав.

Після закінчення цивільного вишу з військовою кафедрою загиблого призвали на строкову службу в званні молодшого лейтенанта і призначили командиром взводу.



Бригада ВСУ, де служив військовий, дислокується у села Ставки. Після обходу позиції хлопець зайшов в бетонований бліндаж, де проживав офіцер. Потім звідти пролунав постріл. Бійці заглянули всередину і виявили командира на ліжку з простреленою головою.

Передсмертної записки він не залишив, причини суїциду невідомі.



Молодший лейтенант був замкнутим і про свої проблеми нікому не розповідав.

Нагадаємо, 1 червня на Херсонщині було виявлено тіло військового одного з підрозділів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з вогнепальним пораненням.