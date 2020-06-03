Украинские военные считают фейковым видео ФСБ РФ с пропавшим пограничником
Военные назвали фейковым видео ФСБешных пограничников, которые якобы «задерживают» украинского военнослужащего, акцентируя внимание на его алкогольное или наркотическое опьянение.
Об этом говорится на странице командование десантно-штурмовых войск Украины в Facebook, пишет RegioNews.
Украинские военные подчеркивают, что информация, которую распространяет ФСБ, не совпадает с "вбросом" боевиков ОРДЛО.
Интернет-ресурсы ОРДЛО вбрасывают информацию о том, что сам Евгений Добринский отличный парень, никогда не употреблял спиртного, однако подвергался насилию со стороны своих командиров. Именно из-за этого он перешел к противнику.
На видео ФСБ, как известно, ДОбринский рассказывает, что просто "выпил лишнего" и гулял с местными у админграницы с Крымом.
Участия в боевых действиях Евгений не принимал. Указаны имена и фамилии его командиров совсем не реальные. Настоящая фамилия его командира роты начинается на "С", а командира взвода на "Т" и многое другое.
ФСБешні пограничники и пропагандисты ОРДЛО играют не в одну дудку. Или как несоответствие фактов раскрывает фейки О...Опубликовано Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины Вторник, 2 июня 2020 года.
При постановке видео, опубликованного через несколько дней после исчезновения Добринского, режиссерами ФСБ не учтены важные детали, которые свидетельствуют о его недостоверности, - пишет командование ДШВ.
Так, в частности, головным убором формы одежды в данном подразделе определена панама летняя, а не фуражка полевая, который надели военнослужащему. Также не учтены время суток и погодные условия во время которых "исчез" военный, а это около половины пятого утра.
Украинские военные считают, что Добринский стал "марионеткой в информационной войне, которая ведется российским агрессором" и делают все возможное для возвращения его на родину, отметили десантники.
Внимание! Прогнозируемая российская пропаганда! Как сообщали ранее, 30 мая 2020 года, около пяти часов утра, на...Опубликовано Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины Вівторок 2 июня 2020 года.
Напомним, в ночь на воскресенье,31 мая, старший стрелок Евгений Добринский исчез во время несения службы на наблюдательном пункте "Берлога" недалеко от поселка Сиваш Генического района Херсонской области.
Солдат исчез примерно в 5 часов утра на расстоянии 200 м от основного пункта наблюдения (на этом месте обнаружены следы волочения, вероятно, человека).
2 июня пресс-служба СБУ подтвердила факт незаконного задержания сержанта Госпогранслужбы Украины спецслужбами России на админгранице с анексованим Крымом.
В тот же день ФСБ России заявила, что задержала украинского военного, об исчезновении которого на админгранице между Херсонской областью и анексованим Крымом сообщили Вооруженные силы Украины.
ФСБ распространила видео, в котором утверждает, что военный "в состоянии алкогольного опьянения" "пытался пересечь" админграницу и был задержан российскими силовиками, против него возбудили уголовное дело "о незаконном пересечении границы России".
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