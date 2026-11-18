Фото: полиция

ДТП произошло утром 18 ноября, около 05:50, на автовокзале в Александрии Кировоградской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автобуса "ПАЗ" двигался задним ходом и наехал на местную жительницу. От полученных травм 78-летняя женщина скончалась на месте.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, в Киеве 23-летний водитель Toyota Prius сбил на пешеходном переходе детскую коляску с 4-месячной девочкой. Ребенок находится в реанимации. Мужчине уже сообщили о подозрении.