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25 вересня 2026, 10:29

Через обстріли та негоду без світла залишились споживачі у низці областей

25 вересня 2026, 10:29
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Ілюстративне фото: pixabay
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Станом на ранок 25 вересня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлена частина споживачів у шістьох областях

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Одеську, Миколаївську та Харківську області. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.

Окрім цього, через негоду без електропостачання залишається близько 150 населених пунктів у Полтавській та Сумській областях.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 25 вересня не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час (з 11:00 до 15:00) та обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня РФ атакувала Україну 295 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання на 16 локаціях.

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