Фото: Рада оборони Запорізької області

У запорізьких лікарнях залишаються 42 людини, які зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

Дванадцять з постраждалих перебувають у тяжкому стані, серед них – 16-річна дівчина.

Від початку року ворог атакував 11 автомобілів екстреної меддопомоги, а ще 6 атак сталися по підстанціях ЕМД або безпосередньо поруч із ними.

Нагадаємо, вранці 25 вересня ворог вкотре завдав удару по Запоріжжю. Під прицілом опинились два медичні заклади. Постраждали дві людини.