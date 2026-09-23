На Черкащині п'яна водійка без прав влаштувала ДТП: авто перекинулося після наїзду на паркан

Фото: поліція Черкаської області

У селі Слобода Черкаського району 27-річна водійка автомобіля Toyota, яка не мала права керування транспортним засобом, спричинила ДТП. Жінка була у стані алкогольного сп’яніння — результат огляду становив 1,43 проміле

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Аварія сталася близько опівночі на вулиці Соборній. За попередніми даними, водійка не врахувала дорожню обстановку, не впоралася з керуванням та в’їхала автомобілем у паркан. Від удару Toyota перекинулася.

У салоні автомобіля перебували пасажири. Вони отримали незначні тілесні ушкодження, однак від госпіталізації відмовилися.

На місце ДТП прибули інспектори сектору реагування патрульної поліції. Під час спілкування з водійкою правоохоронці виявили в неї ознаки алкогольного сп’яніння.

Жінка погодилася пройти огляд на стан сп’яніння. Прилад показав 1,43 проміле алкоголю.

На водійку поліцейські склали три адміністративні протоколи: за ч. 1 ст. 126 КУпАП — за керування транспортним засобом без пред’явлення відповідного посвідчення чи іншого документа, за ч. 2 ст. 126 КУпАП — за керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, а також за ст. 130 КУпАП — за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Адміністративні матеріали правоохоронці скерували до суду.

Нагадаємо, на Закарпатті легковик зіткнувся з двома вантажівками. Внаслідок ДТП 35-річний пасажир Chevrolet загинув на місці. Травмованих водія легковика та 22-річну пасажирку доправили до лікарні. Водії вантажівок не постраждали.