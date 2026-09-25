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25 вересня 2026, 10:34

Хотів навести ракети на виробництво дронів: на Львівщині затримали агента ФСБ

25 вересня 2026, 10:34
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Фото: СБУ
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Військова контррозвідка СБУ викрила мешканця Львівщини, якого підозрюють у роботі на ФСБ

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік працював на підприємстві, пов’язаному з виробництвом безпілотних систем для Сил оборони України.

Як встановили правоохоронці, агент мав передати російській спецслужбі координати об’єкта, щоб ворог міг завдати по ньому ракетного удару. Йшлося про адміністративні, виробничі та складські приміщення підприємства.

Також ФСБ намагалася отримати інформацію про час, коли на об’єкті перебуває найбільша кількість працівників.

СБУ викрила чоловіка до того, як він встиг виконати завдання, та затримала його. Під час обшуку у нього вилучили планшет, який, за даними слідства, використовувався для отримання і передачі розвідданих та зв’язку з російським куратором.

За матеріалами справи, чоловіка завербували через Telegram-канал, де пропонували "легкі" заробітки.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік намагався скоригувати російський ракетний удар по ремонтному батальйону, який займається відновленням безпілотних авіаційних комплексів. Під час обшуків у нього вилучили п’ять смартфонів, які використовувалися для зашифрованого зв’язку з представниками ФСБ.

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