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25 сентября 2026, 10:52

В Кировоградской области столкнулись два авто: есть погибшая и трое травмированных

25 сентября 2026, 10:52
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Фото: Национальная полиция
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В Кировоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 31-летняя женщина, еще три человека получили травмы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 24 сентября около 14:05 на автодороге М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино вблизи села Александровка Новоукраинского района.

По предварительным данным полиции, 32-летняя водитель Kia Rio двигалась в направлении Кропивницкого. На закруглении дороги она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с двигавшимся навстречу Hyundai Accent.

В результате аварии 31-летняя пассажирка Kia Rio скончалась в больнице.

Травмы получили три человека: 38-летняя пассажирка и 10-летний пассажир Hyundai Accent, а также водитель Kia Rio. Всех госпитализировали.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Водитель Kia Rio задержана. Полиция определяет все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, во Львове на перекрестке столкнулись два автомобиля и автобус. В результате ДТП 62-летний водитель и 29-летняя пассажирка Hyundai получили травмы. Их доставили в больницу.

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