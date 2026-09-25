В Кировоградской области столкнулись два авто: есть погибшая и трое травмированных
В Кировоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 31-летняя женщина, еще три человека получили травмы
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Авария произошла 24 сентября около 14:05 на автодороге М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино вблизи села Александровка Новоукраинского района.
По предварительным данным полиции, 32-летняя водитель Kia Rio двигалась в направлении Кропивницкого. На закруглении дороги она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с двигавшимся навстречу Hyundai Accent.
В результате аварии 31-летняя пассажирка Kia Rio скончалась в больнице.
Травмы получили три человека: 38-летняя пассажирка и 10-летний пассажир Hyundai Accent, а также водитель Kia Rio. Всех госпитализировали.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Водитель Kia Rio задержана. Полиция определяет все обстоятельства и причины аварии.
Напомним, во Львове на перекрестке столкнулись два автомобиля и автобус. В результате ДТП 62-летний водитель и 29-летняя пассажирка Hyundai получили травмы. Их доставили в больницу.