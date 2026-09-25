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25 вересня 2026, 09:55

Росія атакувала Полтавщину дронами: пошкоджено залізничну інфраструктуру та будинки

25 вересня 2026, 09:55
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ніч на 25 вересня російські війська атакували Полтавщину ударними безпілотниками. Один із дронів влучив в об'єкт залізничної інфраструктури в Полтавській громаді

Про це повідомили в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова та очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Водночас унаслідок атаки пошкоджено три приватні житлові будинки та одну господарську споруду в Подільському районі Полтави.

Зокрема, пошкоджено вісім вікон, двоє вхідних дверей, два дахи, паркан і стелю.

На місцях працюють профільні міські служби. Масштаби пошкоджень залізничної інфраструктури та можливий вплив атаки на рух поїздів уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 25 вересня РФ атакувала Україну 295 ударними БпЛА типу Shahed (52 із них – реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

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війна Полтавська область атака пошкодження російська армія дрони
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