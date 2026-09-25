Ще один удар по Києву: зафіксовано влучання в 5-поверхову будівлю, є постраждалі (Оновлено)
Російські війська знову атакували Київ
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
У Шевченківському районі столиці безпілотник влучив у 5-поверхову нежитлову будівлю.
За попередньою інформацією, є постраждалі.
На місце події працюють екстрені служби.
Оновлено о 10:30. Наразі 9 постраждалих у столиці. Семеро з них – у Печерському районі. 8 поранених госпіталізували.
Нагадаємо, близько 08:00 25 вересня ворожий безпілотник влучив у 16-поверховий будинок у Печерському районі Києва. Загинув 14-річний хлопчик, ще семеро мешканців будинку отримали поранення.
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