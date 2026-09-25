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25 вересня 2026, 11:03

РФ атакує інтернет-інфраструктуру України: "Флеш" пояснив, чи зникне інтернет

25 вересня 2026, 11:03
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Фото: з відкритих джерел
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Росія атакує інформаційну мережеву інфраструктуру України, однак через розподілену систему інтернет-каналів країна не залишиться без доступу до мережі

Про це повідомив позаштатний радник Президента з технологічних питань та експерт у галузі технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає RegioNews.

За його словами, російські атаки можуть спричиняти локальні перебої з інтернетом.

"Можливі локальні перебої, які провайдери, я сподіваюсь швидко усунуть", – сказав "Флеш".

Бескрестнов зазначив, що вартість інтернет-послуг може зрости через необхідність компенсувати витрати на ремонт пошкодженої інфраструктури.

Він також закликав не панікувати через повідомлення про можливе зникнення інтернету в Україні.

"Нас уже лякали, що не буде їжі, не буде палива, а тепер лякають зникненням інтернету", – наголосив радник.

Нагадаємо, в ніч на 25 вересня РФ атакувала Україну 295 ударними БпЛА типу Shahed (52 із них – реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

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