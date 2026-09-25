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25 вересня 2026, 10:57

На Київщині в багатоповерхівці вибухнув інвертор: постраждав чоловік

25 вересня 2026, 10:57
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Фото: поліція
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Вибух пролунав у багатоповерхівці в селі Софіївська Борщагівка 24 вересня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На балконі однієї з квартир на пʼятому поверсі працював інвертор – він раптово вибухнув, виникло загоряння.

Внаслідок вибуху постраждав 38-річний чоловік. Його госпіталізували.

Рятувальники загасили вогонь. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, на Київщині під час пожежі загинули двоє людей. Трагедія сталася в селі Літочки у Броварському районі.

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