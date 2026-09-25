Зеленський розповів про передачу полонених КНДР: у Південній Кореї розкритикували Україну

Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон. Фото: Офіс президента Південної Кореї

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон розкритикував Володимира Зеленського за розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених Південній Кореї

Про це пише Суспільне із посиланням на The Times of Korea, передає RegioNews.

Лі заявив, що Україна порушила домовленість про нерозголошення, повідомивши про передачу полонених. За його словами, це дуже чутливе питання, яке може вплинути на дипломатію, національну безпеку та безпекову ситуацію на Корейському півострові.

Президент Південної Кореї зазначив, що сторони домовлялися не розкривати цю інформацію, і висловив жаль через її публічне оголошення.

В Офісі Президента України у відповідь заявили агентству Yonhap, що Київ повідомив лише про сам факт передачі північнокорейців, не розкриваючи деталей операції. Там також зазначили, що було б дивно тримати всю операцію з передачі в цілковитій таємниці.

Нагадаємо, 23 вересня Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку повідомив, що Україна передала Південній Кореї двох північнокорейських військових, яких українські сили взяли в полон.