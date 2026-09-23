22:26  23 вересня
У Чернівцях через посуху вводять графік подачі води для більшості вулиць
21:09  23 вересня
На Харківщині ворожий дрон вдарив по авто: є загиблий і поранена
20:58  23 вересня
Окупанти вдарили по трьох районах Дніпропетровщини: пошкоджено лікарню та інфраструктуру
UA | RU
UA | RU
Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
23 вересня 2026, 22:50

Заклик до РФ припинити вогонь: США не підтримали заяву ЄС - що це значить

23 вересня 2026, 22:50
Читайте также на русском языке
23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, у якій закликали Росії до припинення вогню
23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, у якій закликали Росії до припинення вогню
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У заяві нагадується, що з березня 2025 року Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. "Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме – це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру", – сказано у тексті заяви.

З точки зору класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною, все це правильно.

Але давайте подивимось на це з точки нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це будуть сприймати в Кремлі? На жаль, це будуть сприймати як прояв слабкості. Точно також там вже давно сприймають чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Пєскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом.

Хтось скаже, а нам пофіг, як це сприймають в Кремлі. Теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії.

Заклики до припинення війни, або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир’я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку, і продовжуємо удари по російських НПЗ.

Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він буде робити? Погоджуватись на переговори, чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне. І відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день.

Це не означає, що треба відмовитись від ініціювання мирних переговорів. Але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники, або міжнародні організації.

І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали США. Хоча саме спільне з США в березні 2025 року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню як перший крок для припинення війни.

Це також не означає, що США проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять в повне припинення вогню між Росією і Україною. Їх головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається. Але нічого нового в цій позиції не має. Це офіційна позиція США з лютого минулого року, і вона проявлялася неодноразово в ставленні до подібних документів.

З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сваритися з США, але і не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України (можливо тимчасово). Однак активно співпрацювати з США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім США, на даний момент не має.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ США війна ЄС
 
Підписуйтесь на RegioNews
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Бензин застиг, дизель - падає: що відбувається з цінниками на АЗС
23 вересня 2026, 23:55
Прикордонники рознесли "Град", який росіяни старанно ховали
23 вересня 2026, 23:35
Дебош та погрози зґвалтуванням: У Кривому Розі чоловік кидався на перехожих, бо хотів їсти
23 вересня 2026, 23:15
Уряд збільшив максимальну суму пільгових кредитів для оборонних підприємств
23 вересня 2026, 22:55
У Запоріжжі жінка вбила коханця ножем
23 вересня 2026, 22:40
У Чернівцях через посуху вводять графік подачі води для більшості вулиць
23 вересня 2026, 22:26
Сили оборони вдарили по пунктах управління безпілотників росіян
23 вересня 2026, 22:25
Сумщина та Херсонщина отримають 157 млн грн на відновлення енергетики
23 вересня 2026, 21:57
Суддя "заробив" будинок і ділянки на 26 мільйонів: НАБУ повідомило про підозру
23 вересня 2026, 21:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Микола Княжицький
Юрій Касьянов
Всі блоги »