В Кировоградской области развернули дополнительные 50 пунктов несокрушимости
На Кировоградщине развернули еще полсотни пунктов несокрушимости
Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Кировоградскую ОВА в Телеграмме.
Как отметили в ведомстве, в настоящее время на территории области работает 31 стационарный пункт ГСЧС и 19 мобильных, в том числе 17 палаток и два подвижных пункта на базе автомобилей.
Пункты работают в случае чрезвычайных ситуаций и длительных отключений электроэнергии.
При необходимости мобильные пункты оперативно развертывают в местах, где возникает наибольшая потребность.
На конец января в Кировоградской области функционируют 748 таких пунктов.
Как сообщалось, в Кировоградской области уничтожили боевую часть российской ракеты Х-101. Обломки боеприпаса упали на окраине одного из населённых пунктов.
В Кировоградской области в результате ДТП автомобиль перевернулся в кювете: травмированы водителиВсе новости »
22 января 2026, 08:15В Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
21 января 2026, 13:28На Кировоградщине столкнулись маршрутка и легковушка: один человек погиб, девять травмированы
21 января 2026, 08:25
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Днепропетровщину враг атаковал FPV-дронами и артиллерией: последствия
26 января 2026, 18:57В Херсоне после артиллерийского удара ранена 70-летняя женщина - патрульные эвакуировали ее
26 января 2026, 18:44Готовили взрыв в центре столицы: в Киеве судили агентов РФ, планировавших теракт
26 января 2026, 18:35Раздавались выстрелы: в Киевской области мужчина с гранатой угрожал прохожим и полиции
26 января 2026, 18:27В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса: 5 пассажиров в больнице
26 января 2026, 18:12Стало известно, как долго будут действовать графики отключений электроэнергии
26 января 2026, 17:59Угрожал взрывом в соцсетях: в Черкасской области мужчину взяли под стражу
26 января 2026, 17:57Экс-главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко отменили многотысячный штраф
26 января 2026, 17:35Запорожские ветераны провели мемориальный шахматный турнир имени защитника Украины Дмитрия Ермакова
26 января 2026, 17:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова