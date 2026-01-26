В Кировоградской области развернули дополнительные 50 пунктов несокрушимости

иллюстративное фото: из открытых источников

На Кировоградщине развернули еще полсотни пунктов несокрушимости

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Кировоградскую ОВА в Телеграмме.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время на территории области работает 31 стационарный пункт ГСЧС и 19 мобильных, в том числе 17 палаток и два подвижных пункта на базе автомобилей.

Пункты работают в случае чрезвычайных ситуаций и длительных отключений электроэнергии.

При необходимости мобильные пункты оперативно развертывают в местах, где возникает наибольшая потребность.

На конец января в Кировоградской области функционируют 748 таких пунктов.

Как сообщалось, в Кировоградской области уничтожили боевую часть российской ракеты Х-101. Обломки боеприпаса упали на окраине одного из населённых пунктов.