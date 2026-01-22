На Кіровоградщині зіткнулися два автомобілі: травмувалися водії

Фото: поліція

ДТП сталася 20 січня на автодорозі між селами Мар’ївка та Велика Виска Новоукраїнського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Автомобіль Ford Kuga зіткнувся із зустрічним Ford Transit 350, який рухався назустріч. У результаті Ford вилетів за межі дороги та перекинувся.

Внаслідок ДТП водії 36 та 40 років отримали травми, їх госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

