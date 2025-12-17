Фото: поліція

Під час чергового масованого ракетного удару по України російські війська застосували крилату ракету Х-101 з осколково-фугасною бойовою частиною. Уламки боєприпасу впали на околиці одного з населених пунктів Кіровоградської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фахівці вибухотехнічної служби прибули на місце та провели ретельне обстеження території. Вони виявили бойову частину ракети масою близько 400 кілограмів, яка не здетонувала.

Вибухотехніки забезпечили транспортування бойової частини на безпечну відстань та знищили її шляхом контрольованого підриву.

Нагадаємо, раніше на Київщині сапери ДСНС знешкодили уламки ракети Х-101, знайдені в полі поблизу села Ісайки.