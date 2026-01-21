Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій маршрутки Mercedes-Benz, рухаючись зі сторони міста Миколаєва в напрямку Кропивницького, на перехресті з польовою дорогою не обрав безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся з авто ЗАЗ-Daewoo під керуванням 48-річного водія, який рухався у попутному напрямку та здійснював маневр повороту ліворуч.

Від отриманих травм на місці загинула 57-річна пасажирка маршрутки. Ще дев’ятеро людей – 59-річний водій маршрутки та пасажири 46, 43, 41, 37, 33, 25, 19 та 18 років – отримали травми різного ступеня тяжкості та були доправлені до лікарень.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, вдень 13 січня на Хмельниччині легковик врізався в автовозна зустрічній. Загинув чоловік та семирічна дитина.