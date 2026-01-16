Фото: СБУ

СБУ викрила ще двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) в Одесі. За завданням ворога фігуранти готували атаки на місцевих військових за допомогою так званих "скидів" із цивільного квадрокоптера

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

СБУ спрацювала на випередження і затримала агентів напередодні спланованого запуску БпЛА, коли у них уже була готова бойова частина для скиду і погоджена російським куратором "ціль" для удару – одна із локацій місцевого підрозділу Сил оборони.

Як встановило розслідування, одним із фігурантів виявився 49-річний місцевий підприємець, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків". Спочатку він отримав від окупантів квадрокоптер, а потім дістав зі схрону 2 кг пластиду та комплектуючі для вибухівки і спорядив ними безпілотник.

Далі фігурант залучив свого 47-річного знайомого, який допоміг йому розвідати місця найбільшого зосередження українських військ. Виявлені "локації" вони позначили на гугл-картах та "прозвітували" куратору з РФ.

Після погодження "цілі" з російським спецслужбістом зловмисники приступили до підготовки повітряного удару. На цьому етапі їх затримали контррозвідники СБУ.

Під час обшуків у фігурантів вилучили квадрокоптер з вибухівкою, а також автомат Калашникова, два пістолети Макарова з набоями, бойову гранату Ф-1 та інші зразки озброєння.

Агентам оголосили підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зокрема каналів придбання вогнепальної зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала в Одесі агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), яка коригувала ворожі атаки по місту та підтримувала рашистів у соцмережах.