16:19  13 січня
Синоптик розповіла, чи довго ще протримаються суворі морози
15:45  13 січня
На Дніпропетровщині машина охорони "влетіла" в пожежну автівку
14:39  13 січня
На Буковині митник брав по 100 доларів за кожен незаконно ввезений iPhone
13 січня 2026, 18:15

Отримав вирок росіянин, який розстріляв полоненого українського військового на Харківщині

13 січня 2026, 18:15
Ілюстративне фото
За доказовою базою СБУ отримав вирок російський окупант, який брав участь у розстрілах українських полонених. Після вчинення воєнних злочинів він сам потрапив у полон до оборонців Харківщини

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Відомо, що це 36-річний росіянин Сергій Тужилов. Він мав посаду стрільця-штурмовика 69-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу країни-агресора. До мобілізації він двічі відбував ув’язнення в російських тюрмах за наркозлочини та розбій.

Він воював під Вовчанськом влітку 2024 року. Тоді під час штурму разом зі спільником він розстрілював українських військових, які потрапили в полон. Сам Тужилов особисто з табельного автомата вистрелив у потилицю зв’язаного українського воїна. Через декілька тижнів українські захисники знищили підрозділ Тужилова, а його самого, як єдиного вцілілого, взяли у полон.

Тепер він отримав довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
