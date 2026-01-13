Отримав вирок росіянин, який розстріляв полоненого українського військового на Харківщині

Ілюстративне фото

За доказовою базою СБУ отримав вирок російський окупант, який брав участь у розстрілах українських полонених. Після вчинення воєнних злочинів він сам потрапив у полон до оборонців Харківщини

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Відомо, що це 36-річний росіянин Сергій Тужилов. Він мав посаду стрільця-штурмовика 69-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу країни-агресора. До мобілізації він двічі відбував ув’язнення в російських тюрмах за наркозлочини та розбій.

Він воював під Вовчанськом влітку 2024 року. Тоді під час штурму разом зі спільником він розстрілював українських військових, які потрапили в полон. Сам Тужилов особисто з табельного автомата вистрелив у потилицю зв’язаного українського воїна. Через декілька тижнів українські захисники знищили підрозділ Тужилова, а його самого, як єдиного вцілілого, взяли у полон.

Тепер він отримав довічне ув'язнення.

