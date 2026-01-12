Наводив ракети ворога на казарми: СБУ викрила курсанта, який працював на росіян

Ілюстративне фото

Засудили курсанта одного з військових інститутів України. Виявилось, що він коригував російські удари по казармах

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як виявилось, курсант за дорученням російської спецслужби повинен був скоригувати ракетний удар по об’єктах освітнього закладу, де проходив навчання. Ворог був зацікавлений в координатах, серед яких були навчальні корпуси, курсантські казарми й тренувальні пункти на полігонах інституту й оборонних підприємствах регіону.

Зрадник підготував для відправлення кураторові погодинні графіки перебування особового складу на різних об’єктах. СБУ затримала курсанта, коли він формував агентурний "звіт" з координатами для ракетної атаки.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Курсанта засудили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Хмельниччині депутатка разом із сином і донькою працювала на росіян. З'ясувалось, що вони передавали російським спецслужбам дані про військові об'єкти. Всі троє отримали покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.