Кропивницький районний суд Кіровоградської області визнав громадянина винним у державній зраді і замаху на диверсію. Стало відомо, який вирок він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У 2024 році житель Кропивницького в Telegram погодився за грошову винагороду інформувати представника іноземної держави про розміщення обʼєктів енергетичної інфраструктури, військових шпиталів, а також підрозділів ТЦК та СП.

Влітку він надіслав "Івану" відео, на якому зафіксовано військовий шпиталь. Зокрема, йому доручили провести розвідку по військовому шпиталю та лікувальному закладу, що знаходиться поруч. Обвинувачений прибув на територію військового шпиталю і провів та фото та відеозйомку.

У листопаді зрадник погодився підпалити Кіровоградобленерго біля Кнатово. Він облив трансформатор пальним, але підпалити не встиг: його затримали представники СБУ.

На суді чоловік розповів, що дійсно погодився передавати дані за гроші. При цьому він заявив, що відмовився від одного завдання. Свою мотивацію він пояснив тим, що вживав наркотики та хотів швидко заробити гроші.

Суд приговорив його до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла новим спробам РФ здійснити серію терактів у Києві. Російські спецслужби планували замовні вбивства відомих українців, підриви у торговельно-розважальних центрах і на однієї зі станцій метро в столиці України.