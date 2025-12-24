Фото: ілюстративне

У Кіровоградській області чоловік отримав довічне за вбивство знайомого, розбій та підпал будинку з викраденням цінностей

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Кіровоградській області суд засудив чоловіка до довічного ув’язнення за вбивство, розбій і підпал будинку. За рішенням суду він також має виплатити рідним потерпілого понад 1 млн. грн. компенсації.

Інцидент стався у місті Помічна. Засуджений прийшов до знайомого додому через невиплачені борги. Під час конфлікту чоловік умисно завдав потерпілому 8 смертельних поранень. Після цього він викрав цінні речі та підпалив житловий будинок.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого як умисне вбивство з корисливих мотивів, розбій із тяжкими тілесними ушкодженнями та умисне знищення майна шляхом підпалу. Сторона захисту намагалася довести самозахист, проте суд визнав цю версію необґрунтованою.

За сукупністю злочинів чоловік отримав довічне ув’язнення із конфіскацією всього майна. Прокуратура повідомила, що вирок ухвалено за публічного обвинувачення керівника Новоукраїнської окружної прокуратури.

