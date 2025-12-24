19:05  24 декабря
Стало известно, как будут отключать свет на Рождество
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
16:44  24 декабря
В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границе в канун праздников
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2025, 21:11

Мужчина из Кировоградщины приговорен к пожизненному за убийство и поджог знакомого в собственном доме

24 декабря 2025, 21:11
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Кировоградской области мужчина получил пожизненное за убийство знакомого, разбой и поджог дома с похищением ценностей

Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Кировоградской области суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство, разбой и поджог дома. По решению суда он также должен выплатить родным потерпевшего более 1 млн. грн. компенсации.

Инцидент произошел в городе Помочная. Осужденный пришел к знакомому домой из-за невыплаченных долгов. Во время конфликта мужчина умышленно нанес потерпевшему 8 смертельных ранений. После этого он похитил ценные вещи и поджег жилой дом.

Суд квалифицировал действия обвиняемого как умышленное убийство из корыстных целей, разбой с тяжкими телесными повреждениями и умышленное уничтожение имущества путем поджога. Сторона защиты пыталась доказать самозащиту, однако суд признал эту версию необоснованной.

Исходя из совокупности преступлений мужчина получил пожизненное заключение с конфискацией всего имущества. Прокуратура сообщила, что приговор вынесен по публичному обвинению руководителя Новоукраинской окружной прокуратуры.

Ранее сообщалось, на Киевщине трое мужчин жестоко расправились со знакомым прямо на кладбище – жертва получила 11 пулевых ранений.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кировоградская область убийство Разбой поджог пожизненно заключенный пожизненное компенсация
В Киеве 20-летний парень, угрожая пистолетом, пытался ограбить кофейню
24 декабря 2025, 10:59
В Кировоградской области в результате ДТП перевернулся грузовик: есть пострадавшие
24 декабря 2025, 10:46
"Требовал близости": в Ровенской области женщина зарезала знакомого
24 декабря 2025, 10:00
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Германия выделила рекордную сумму на восстановление энергетики Украины
24 декабря 2025, 21:49
Суд продлил срок действия обязанностей экспредседательнице Хмельницкой МСЭК Крупе
24 декабря 2025, 21:19
Герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк поделился праздничными кадрами из родительского дома
24 декабря 2025, 20:57
В Житомирской области Volkswagen влетел в грузовик: среди пострадавших дети
24 декабря 2025, 20:55
В Украине резко выросли цены на сало: сколько теперь стоит популярный продукт
24 декабря 2025, 20:30
В Сумской области БпЛА ранил двух подростков: 20-летнего парня и 17-летнюю девушку доставили в больницу
24 декабря 2025, 20:30
Во Львове отменили отключение света до конца дня
24 декабря 2025, 20:19
Обещал дроны на фронт: в Киеве аферист "ограбил" волонтера на 30 тысяч долларов
24 декабря 2025, 20:15
В Сумской области 10-летний мальчик получил травмы после взрыва неизвестного предмета
24 декабря 2025, 20:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Все блоги »