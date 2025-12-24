Фото: иллюстративное

В Кировоградской области мужчина получил пожизненное за убийство знакомого, разбой и поджог дома с похищением ценностей

Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Кировоградской области суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство, разбой и поджог дома. По решению суда он также должен выплатить родным потерпевшего более 1 млн. грн. компенсации.

Инцидент произошел в городе Помочная. Осужденный пришел к знакомому домой из-за невыплаченных долгов. Во время конфликта мужчина умышленно нанес потерпевшему 8 смертельных ранений. После этого он похитил ценные вещи и поджег жилой дом.

Суд квалифицировал действия обвиняемого как умышленное убийство из корыстных целей, разбой с тяжкими телесными повреждениями и умышленное уничтожение имущества путем поджога. Сторона защиты пыталась доказать самозащиту, однако суд признал эту версию необоснованной.

Исходя из совокупности преступлений мужчина получил пожизненное заключение с конфискацией всего имущества. Прокуратура сообщила, что приговор вынесен по публичному обвинению руководителя Новоукраинской окружной прокуратуры.

