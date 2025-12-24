У Києві молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню

Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Розбійний напад був скоєний на одну з кав’ярень у Дніпровському районі столиці. До приміщення зайшов молодик та, погрожуючи працівниці пістолетом, вимагав віддати йому гроші з каси. Не отримавши бажаного, нападник спробував втекти, однак на виході з закладу його зупинили перехожі та викликали поліцію.

Правоохоронці затримали фігуранта – 20-річного місцевого жителя, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Поліцейські вилучили у нього пістолет та скерували на експертизу.

Затриманому оголосили підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

