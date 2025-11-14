На Кіровоградщині через ворожу атаку пошкоджена ЛЕП
У ніч на 14 листопада Кіровоградщина зазнала чергової ворожої атаки
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.
"Внаслідок нічної ворожої атаки в Новоукраїнському районі пошкоджено лінію електропередач", – йдеться у повідомленні.
Без світла залишились 16 населених пунктів, та частково Новоукраїнка.
Згодом посадовець повідомив, що ремонтні бригади відновили електропостачання населених пунктів Новоукраїнського району.
Нагадаємо, вночі 14 листопада Росія атакувала Київщину ракетами і дронами. Під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти.
