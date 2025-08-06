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06 серпня 2025, 19:42

У пологовому будинку Кропивницького другий місяць перебуває немовля, якого залишила мати

06 серпня 2025, 19:42
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фото: ілюстративне
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У Кропивницькому пологовому будинку тривалий час перебуває немовля, від якого відмовилася мати

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

У пологовому будинку Кропивницького вже другий місяць перебуває немовля, якого залишила мати. За інформацією керівниці закладу Людмили Романів, жінка відмовилася від дитини наступного дня після пологів. Даних про батька немає.

Закон дає батькам два місяці на те, щоб повернутися за дитиною. Якщо цього не станеться, малюк залишатиметься під опікою лікарні або відповідних служб.

Цей випадок не поодинокий: від початку року у медичних закладах Кропивницького залишили шість дітей, які залишилися без піклування батьків.

Нагадуємо, у Дніпрі сталося трагічне виявлення: на вулиці знайшли новонародженого хлопчика у пакеті. Правоохоронці розпочали розслідування цієї події.

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Кропивницький захист дитина пологовий будинок новонароджений немовля соціальна допомога
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