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28 липня 2025, 21:55

На Кіровоградщині посадовиця продала майже 1 тис тонн зерна за заниженою ціною

28 липня 2025, 21:55
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фото: ілюстративне
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Директорку державного аграрного підприємства обвинувачують у зловживанні службовим становищем під час реалізації майже тисячі тонн зерна за заниженими цінами

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Обвинувальний акт уже передано до суду.

Слідство встановило, що посадовиця, яка очолювала підприємство, що входить до структури Національної академії аграрних наук України, допустила реалізацію 952 тонн озимої пшениці. Зерно, яке перебувало у власності держави, було продано за значно нижчими, ніж ринкові, цінами. У результаті таких дій бюджету завдано збитків на суму понад 1,3 мільйона гривень.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Досудове розслідування у справі здійснювали слідчі ГУНП в області.

Згідно з чинним законодавством, обвинуваченій загрожує до 6 років позбавлення волі. Окрім цього, суд може призначити додаткове покарання у вигляді заборони обіймати посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також накласти штраф у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше повідомлялося, європейська компанія допомагає росіянам вивозити зерно з окупованого Бердянська. Міжнародна компанія Baltic Control з головним офісом у Данії допомагає російським загарбникам експортувати українське зерно з окупованого Бердянська.

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